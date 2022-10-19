İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da uyuşturucudan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip sonucu Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde B.B. ve Ü.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.B. ve Ü.Ç. haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.


Şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ü.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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