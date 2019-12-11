Samsun'da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrol

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda paketler halinde 15,45 gram bonzai, 46,73 gram esrar ve 434 adet ekstasy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.S., B.L. ile F.Ç. adlı kadın gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.S., B.L. ve F.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.