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Samsun'da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun’da piyasaya sürmek isteyen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Samsun'da piyasaya sürmek isteyen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a kokain getirileceği bilgisi üzerine takibe aldığı H.A.Ç. ve A.Y.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahısların içinde bulunduğu araçta 27,15 gram kokain maddesi, 68,28 gram amonyak, 3 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Ç. ve A.Y. ile Ç.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Ç.Ş. ve H.A.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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