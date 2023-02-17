Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.B.'nin ikametinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 16 gram metamfetamin, 1 Adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet aparat hazırlamaya yarayan ısıtıcı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.