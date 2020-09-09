Samsun'da uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmayacak

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kovid-19 sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan ve özellikle EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan, kırsal kesimdeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrenciler ile bunlardan karantina vb. gibi sebeplerle evlerinden çıkamayacak durumdakilerin EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla “Öğretmenim Sınıf Tam” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrencilerin EBA ve canlı derslere ulaşması için tablet bağış kampanyası başlatıldı.

Tabletler en hızlı şekilde ulaştırılacak

Kampanya kapsamında EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitime daha çok katılmalarını sağlayabilmek amacıyla toplanan tabletler ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere sistemsel ve donanımsal olarak hazır şekilde en kısa sürede ulaştırılacak. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda uygulanacak kampanya il genelinde eğitim öğretim kapsamındaki öğrencileri kapsayacak. İlçe milli eğitim müdürlükleri kendi ilçelerinden kampanyayı yürütecek. Kampanyaya bağışta bulunacak katılımcılardan, nakdi yardım alınmayacak olup direk tablet bağışına dönüştürülecek.

Tablet bağışında sıfır ve kullanılmış çalışır durumda cihazlar kabul edilecek

En düşük sistem özelliğinin Android 6 mobil işletim sistemine sahip, üzerinde kamera ve sim kart-3g özelliği bulunan yeni veya kullanılmış çalışır tüm tabletler kampanyaya bağışlanabilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kampanyada elde edilen cihazların bu öğrencilere teslimi ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Bağış için ayrıntılı bilgiye Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 0 546 641 07 55 numaralı Uzaktan Eğitim Whatsapp Destek Hattından ulaşılabiliyor.