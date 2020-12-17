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Samsun'da vaka sayısı yüzde 20 azaldı

Samsun’da vaka sayısının son 1 hafta içinde yüzde 20 azaldığı ama yoğun bakım yükünün devam ettiği ifade edildi.

Samsun'da vaka sayısının son 1 hafta içinde yüzde 20 azaldığı ama yoğun bakım yükünün devam ettiği ifade edildi.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir illerinin valileri, sağlık il müdürleri ile halk sağlığı başkanları ile ayrı ayrı online görüşmeler ile pandeminin son durumu hakkında bilgiler aldı.


Yapılan toplantıda Samsun'daki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 81, hastane doluluk oranının yüzde 64 olduğu ve sahada 347 filyasyon ekibinin görev yaptığı belirtildi.


Toplantı sonrası Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


“Samsun'da vaka sayısı son bir hafta içinde yüzde 20 azaldı ama yoğun bakım yükümüz devam ediyor. Çabalar sonuç veriyor. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil.”


Bakan Koca, yakın zamanda Samsun'un vaka artışı sayısında Türkiye'nin ilk sıralarında yer aldığını söylemişti.

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