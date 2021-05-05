Samsun'da vakalar 16 ilçede düştü, 1 ilçede arttı

Vaka yoğunluğunda en riskli ilçe yüz binde 376,7 ile Terme olurken, Ladik yüz binde 213,5 ile ilçeler arasında 14. sırada yer aldı.

Yayınlanan tabloda Terme'nin ardından en yüksek riskli ilçelerin yüz binde 346,8 ile Havza, 341,2 ile Asarcık, 316,5 ile İlkadım ve 302,5 ile Kavak olduğu görülüyor. Yüz binde 127,4 vakayla Alaçam, 153,6 vakayla 19 Mayıs ve 192,9 vakayla Vezirköprü ise en az riskli ilçeler olarak görülüyor.

Tabloda ayrıca 24-30 Nisan tarihleri arasında 16 ilçede vakaların azaldığı yer alıyor. Yaşanan düşüş bazı ilçelerde yüzde 65 seviyesine kadar ulaştı. Yakakent (yüzde 64,8) ve Alaçam (yüzde 60) en fazla düşüşün yaşandığı ilçeler oldu. Vakaların arttığı tek ilçe ise geçtiğimiz hafta yüz binde 183 vakayla en az riskli ilçe olan Ladik. İlçe bu hafta yüzde 16,7 artış sonucu yüz binde 213,5 vaka yoğunluğuna ulaştı. Diğer ilçeler arasında risklilikte 14. sırada yer aldı.