Samsun'da vakalar 4'e katlandı: 8-14 Şubat 171, 27 Mart-2 Nisan 678,72

Sağlık Bakanlığının açıkladığı ilk vaka tablosundan bugüne Samsun'da vakalar 4‘e katlandı. 8-14 Şubat'ta 100 binde 171,29 oran ile 2 bin 323 vaka bulunan şehirde şu an bu oran 678,72'ye ve vaka sayıları ise 9 bin 204'e yükseldi. Artış 7 haftada yüzde 296 olarak yansıdı.

Sağlık Bakanlığının 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun'da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 262,17'ye, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 348,36'ya, 6-12 Mart tablosunda 458,53'e, 13-19 Mart tablosunda 508,97'e, 20-26 Mart tablosunda 586,84'e ve son açıklanan 27 Mart-2 Nisan tablosunda 678,72'e yükseldi.

Vakalar 4'e katlandı

Samsun'da vakalar 4'e katlandı. Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat'ta 2 bin 752'e, 20-26 Şubat'ta 3 bin 555'e, 27 Şubat-5 Mart'ta 4 bin 724'e, 6-12 Mart'ta 6 bin 218'e, 13-19 Mart'ta 6 bin 902'ye, 20-26 Mart'ta 7 bin 958'e ve son olarak 27 Mart-2 Nisan'da ise 9 bin 204'e yükseldiği tespit edildi.

Samsun'da 14 Şubat'tan 2 Nisan'a kadar geçen 7 haftada vaka sayıları yüzde 296 artış yaşadı. Vaka sayıları ve yoğunluk 4'e katlandı. Şehir haftalardır en yüksek riskli il olma özelliğini koruyor.

Kent kıpkırmızı

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kent kıpkırmızı görülüyor. Şehirdeki risksiz alanların ise mezarlıklar olduğu görülüyor.