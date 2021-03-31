Samsun'da vakalar yüzde 15 arttı, tabipler odası 'tam kapanma' istedi

Samsun Tabip Odası ise korona virüsü vakalarında artışı devam eden kentte "bir an önce tam kapanma" uygulanmasını istedi.

Samsun, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20-26 Mart tarihleri arası korona tablosuna göre 100 binde 586,84 vaka ile Türkiye'de tekrar ilk sırada yer aldı. İl nüfusuna oranla bu tarihlerde 7 bin 958 vakanın bulunduğu ortaya çıktı. 13-19 Mart verilerinde bu oran 508,97'ydi. 6 bin 902 vaka bulunuyordu. Kentteki vaka sayılarının bir haftada 1056 kişi üstüne koyarak yüzde 15,3 arttığı anlaşıldı.

Kentte vaka artışlarının durdurulamaması Samsun Valiliği'ni yeni tedbirler almaya zorladı. En yoğun caddeler olan Mecidiye ve İstiklal Caddesi abluka altına alındı. Giriş, çıkış ve ara sokaklarda HES kodu denetimleri gerçekleştiriliyor.

"HES'siz kuş uçmayacak"

Bu kapsamda şehre Ankara ve İstanbul'dan 209 'hazır kuvvet polisi' takviyesi yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ın, "Samsun'da HES kodsuz kuş bile uçmayacak" talimatı verdiği ekipler 3 gündür denetimlerini sürdürüyor. 30-31 Mart tarihleri arasında 50 bin 672 şahsa HES kodu sorgulaması yapılarak karantina tedbirlerini ihlal eden 5 şahsa işlem yapıldı.

"Ara sokaklarda maske takılmıyor"

Ara sokakların da denetlenmesini isteyen vatandaş Seyit Muhammet Büyük, “Görüyorsunuz milleti, gençleri. Ara sokaklarda maske takmayanlar var. Yoğun caddelerde uygulama var ama ara caddelerde de olması lazım” diye konuştu.

"Bir eksiklik var"

Vaka artışını değerlendiren vatandaş Ali İhsan Maraba, “Önlemleri biraz daha iyi almak gerekiyor demek ki. Biraz bir eksiklik var bir yerlerde. İnşallah düzeleceğiz” dedi.

Cumartesi kısıtlaması geldi müşteri kabulü yüzde 50 açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler ile Samsun'da bu hafta cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olacak. Yine açıklanan tedbirlere göre lokanta, kafe, çay ocağı gibi işletmeler dün yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başladı. Ancak vatandaşın ayağı henüz alışmadı.

"Vatandaş alışmadı işlerimiz yüzde 5-10"

Lokanta sahibi Hilmi Özdemir, “Açıldık ama yine de işler çok zayıf. Bir de insanlar hala işletmelerimizi kapalı olarak biliyorlar. Açtık ama hala yüzde 5 yüzde 10 gibi çalışıyoruz. Onu da ancak kendi imkanlarımızla ailecek çalışarak karşılayabiliyoruz. Eleman olsa hiç karşılayamayız” şeklinde konuştu.

"Oyunlar olmayınca dükkan boş"

Kahvehane sahibi Tuncay Akar, “Maddi olarak bitik durumdayız. Biz açtık ama bizim işimiz oyunla alakalı. Tavla, okey, kağıt oyunları üzerine. Gelip burada akşamları veya hafta sonları zaman geçirmek stres atmak için bir gelenek bu. Bunlar olmayınca görüyorsunuz dükkan boş. Çay ocağı şeklinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu durumda bizi tatmin etmiyor” ifadelerini kullandı.

"Tam kapanma uygulanmalı"

Samsun Tabip Odası da artan vakalar nedeniyle kayıtsız kalmadı. Oda'dan yapılan açıklamada Samsun için tam kapanma istemi dile getirildi. “Kentimizin haftalık yayınlanan yüz binde görülen vaka sayısı haritasında en tepede olduğunu görüyoruz. Samsun bu görüntüsüyle ne yazık ki en can yakıcı il olmuştur. Samsun özelinde temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten iş kolları dışındaki bütün iş kollarında salgın süresince çalışma durdurulmalı, en az iki hafta tam kapanma sağlanacak şekilde çalışmalar başlatılmalıdır” denildi.