Samsun'da vakfa ait öğrenci evinde yangın

Samsun'da bir vakfa ait öğrenci evlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 182. Sokak'ta bulunan bir vakfa ait öğrenci evlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Öğrencilerin kullandığı 3 katlı apartmanın 2. katındaki salon bölümünde meydana gelen yangın ilk anda çevredekilerce fark edildi. Yangını duyan öğrenciler terlikleriyle dışarı koştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 adet itfaiye aracı ve 112 ambulansı yangın yaşanan apartmana sevk edildi.

Olay yerine ulaşılmasıyla yangında yaralanma ve can kaybının olmadığı anlaşıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bu sırada yaklaşık 20 üniversite öğrencisi de kaldıkları apartmandaki evden yükselen dumanları izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.