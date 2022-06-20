Samsun'da ‘Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri' sahiplerini buldu

Atakum Belediyesi'nin düzenlendiği Vedat Türkali Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu.

Atakum Belediyesi tarafından 2022 Vedat Türkali Edebiyat ödül töreni düzenlendi. Roman jüri özel ödülünü ‘Yediler Teknesi' romanıyla ile Abdullah Aren Çelik, öykü ödülünü 'Herkesten Uzakta' ile Kadir Işık, şiir ödülünü 'Bun' ile Onur Şahin, ilk roman ödülünü 'Porselen Bir Mevzu' ile Gökçe Bilgin, çeviri kurmaca eser ödülünü 'Yitirilen Cennet' çevirileriyle Yiğit Yavuz ve Öyküler ile İnci Kut aldı. 2022 Vedat Türkali Edebiyat Onur Ödülü ise Haydar Ergülen'e verildi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Vedat Türkali'nin Türk edebiyatında önemli bir ismi olduğunu ifade ederek, “Hem doğduğu yıl hem de Türk edebiyatında var olan yeri itibarıyla önemli bir ismi anmak ve onun adına ödül töreni gerçekleştirmek için bir aradayız. Vedat Türkali, Samsunlu ve 1919 yılının Mayıs ayında doğdu. Yazının her alanında eseri var, aynı zamanda siyasal düşün tarihimizin önemli isimlerden birisi. Bu nedenle onun adına iki yıldır ödül töreni düzenliyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Öne çıkarmamız gereken başka Samsunlu sanatçılarımız da var. Onları da hatırlayan ve sanat sahnesinde tutan etkinlikler gerçekleştireceğiz. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri'ne bu yıl 480 eser başvuru yaptı. Az değil, önemli bir sayı. Sanat bir toplumun bir arada yaşayabilmesinin en güçlü etkenlerinden birisi. Sanat topluma hayat verir. Sanat barış demektir ve en hızlı iletişim araçlarından bir tanesidir. Biz, sanatın barış alanındaki gücünü kullanmak istiyoruz. Ona ihtiyacımızın olduğu yüksek sesle ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.