Samsun'da vektör ile mücadele

Vektörlerle mücadele konusunda doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden hareket eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yaklaşık 17 bin sivrisinek üreme alanında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda uygulamalar yapıyor. Sivrisinek, karasinek, kemirgen gibi kentsel zararlılara karşı sürdürdüğü mücadele çalışmalarını hızlandıran ekipler yaz mevsiminde daha etkin bir çalışma için tüm hazırlıklarını da tamamladı.

Ekipler, gölet, havuz, rögar ve PTT kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri gibi yerlerde periyodik aralıklarla 12 ay boyunca devam edilen mücadele çalışmalarıyla sorunu kaynağında ve başlamadan çözüyor.