Samsun'da yaban hayvanları koruma altında

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Samsun'un mevcut turizm potansiyeli sürdürülebilir hale gelmesi çalışmaları kapsamında tabii hayatı destekleme amaçlı kurulmuş iki yaban hayvanı üretim merkezi bulunuyor. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yaban hayvanı tedavi ve sokak hayvanları faaliyetleri de devam ediyor.

Yaban hayvanı üretim merkezleri içerisinde yer alan Gelemen ve Terme Sülün Üretim Merkezi Tarım ve Orman Bakanlığınca yerli kuşlardan olan ve nesli hızla azalan sülünü üreterek doğaya salmak ve doğada desteklenmesini yapmak amacıyla 1969 yılında 1,1 hektar alan üzerinde kuruldu. Gelemen ve Terme Sülün Üretim Merkezi'nde kurulduğu günden bu yana 291 bin 483 adet sülün üretildi. Bunlar yaban hayatının desteklenmesi amacıyla Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Çorum, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kocaeli, Adapazarı, Bursa, İstanbul, Edirne, Kastamonu, Sakarya, Malatya ve Adana'da doğaya yerleştirildi.

Kunduz Geyik Üretim Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan Kunduz Geyik Üretim Merkezi ise 1984 yılında 7 hektarlık bir alana kuruldu. Atatürk Orman Çiftliği'nden 1 adet erkek ve 1 adet dişi kızıl geyik getirilerek üretime başlanan alanda ilk yavru 1986 yılında dünyaya geldi. Zaman içerisinde geyik sayısında meydana gelen artış nedeniyle mevcut 7 hektarlık alan 83,5 hektara çıkartılıp etrafı kafes tel ihata ile korumaya alındı. 1995 yılından bugüne kadar doğada popülasyonları azalma tehdidi altında bulunan kızıl geyiklerden üretim merkezinde doğan 75 adet geyik, üretim faaliyetleri sonucunda Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Samsun'da doğal ortamlarına bırakıldı. Aşırı avlanma, habitat bozulması ve parçalanması gibi çeşitli nedenlerle popülasyonu azalan geyiklerin, doğadaki sayılarının bu proje ile artırılması amaçlanıyor.

35 bin 889 adet sahipsiz hayvan aşılandı

Yaban hayvanı tedavi ve sokak hayvanları faaliyetleri kapsamında ise belediyelerce 2003-2018 yılları arasında 35 bin 889 adet sahipsiz hayvan aşılanmış, 30 bin 539 adet hayvan kısırlaştırılmış ve 3 bin 182 adet hayvan bakımevlerinden sahiplendirildi. Şube müdürlüğünce ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında denetim, koordinasyon ve mali destek sağlanması ile ilgili çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 2017-2018 yılları arasında sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması maksadıyla yerel yönetimlere 244 bin 712 lira mali destek sağlandı.

126 kişiye 116 bin 13 lira idari para cezası uygulandı

Yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu kapsamında 2009-2019 yılları arasında 964 adet hayvan tedavi edilerek yaban hayatına kazandırıldı. Ayrıca kış dönemlerinde yaban hayatının desteklenmesi amacıyla 166 bin 325 kilogram yem tabiata bırakıldı. Ayrıca, il genelinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında eğitim, koruma ve kontrol çalışmaları yapılmakta ve 2018-2019 yıllarını kapsayan av döneminde 126 kişiye 116 bin 13 lira idari para cezası uygulandı.