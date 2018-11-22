Samsun'da yabancı sayısı 30 bini geçti

Samsun'da yabancı sayısı 30 bini geçerken, Iraklılar 21 bin 699 kişi ile başı çekiyor. Türkiye'ye gelen yabancıların büyük bir çoğunluğunun 19-24 yaş aralığında olduğu belirlenirken, bunun sebebi ise askere gitmeme.

"Türkiye'deki Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri İçin İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısında Samsun'daki yabancı sayılarını açıklayan Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü İl Göç Uzmanı Onur Akgül, 21 bin 699 Iraklı, 5 bin 245 Suriyeli, bin 11 Afgan, 598 İranlı, bin 942 diğer ülke vatandaşı olmak üzer Samsun'da toplam 30 bin 495 yabancının uluslararası koruma kapsamında olduğunu açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ile yürütülen, "Türkiye'de Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri İçin İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliği ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve işverenlere yönelik, Türkiye'de bulunan yabancıların işgücü piyasasına katılımına ilişkin olan toplantıda; "Türkiye'deki Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, "Komşu veya yakın coğrafyadaki ülkelerden çeşitli nedenlerden ötürü ülkemize sığınan insanlar var. İnsanların bir kısmı çalışmak zorunda veya ailelerini geçindirmek durumunda olan insanlar. Dolayısıyla bu insanlarla ilgili güvenilir bir bilgi kanalı geliştirmek, geçimlerini sağlamalarına destek olmak ve bu süreci doğru, akılcı bir şekilde yönetmek durumundayız. Yabancı işçi çalıştırılması birtakım kriterleri yerine getirilmesi şartı çalışma bakanlığının iznine bağlı olan bir durum. Ancak bu konudaki uygulamaların biraz daha kolaylaştırılıp hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

"Genç kitlenin Türkiye'ye daha fazla geldiğini görmekteyiz"

Samsun'da bulunan yabancı istatistiklerini paylaşan Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü İl Göç Uzmanı Onur Akgül, "Bir yabancı ülkeye geldiğince ilk önce parmak izi sisteminden kontrol ediliyor. Herhangi bir sakıncası yoksa yeni bir kayıt işlemi yapılmakta ve aile numarası verilerek kayıt altına alınmakta ve 99'lu sarı kimlikler verilmekte. Daha sonra bu yabancı 30 gün bekledikten sonra kolluk kuvvetleri ve istihbarat tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra Türkiye'nin kamu güvenliği ve düzenine herhangi bir sakıncası olmadığı anlaşıldığında bu yabancının tamamen kullanılacak kimliği verilmektedir. Suriyelilerin hak ve hizmetler konusuna gelince verdiğimiz 99'lu yabancı kimlik numarası ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Daha önce sağlık hizmetlerinin ödemeleri AFAD yapılıyorken, yakın bir tarihte Göç İdaresinin bütçesine aktarılmıştır. Eğitim hizmetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında 99'lu yabancı kimlik numarası ile çocuklar zorunlu eğitim sürecini tamamlayabilmektedir. Eğer çok acil bir durum 99'lu yabancı kimlik olmaksızın okullarda misafir öğrenci olarak kaydolmaktadır. 40 gün içinde yabancının kimlik alıp okula bildirmesi gerekiyor. Geçici koruma altına alınan yabancıların büyük bir çoğunluğu 19-24 yaş aralığındadır. Genç kitlenin Türkiye'ye daha fazla geldiğini görmekteyiz. Bununda sebebinin bölgede askere alma zorunluluğunu bir sebep olarak söylemektedirler. Uluslararası koruma, geçici koruma ve ikamet izni verilenlerle birlikte toplam sayıya baktığımızda Samsun'da toplam 30 bin 495 yabancı bulunmaktadır" diye konuştu.

Toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu Samsun İl Müdürü Ünal Kaya da katıldı.