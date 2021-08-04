İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da yabancı uyruklu 1 kişi DEAŞ'tan gözaltına alındı

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi DEAŞ terör örgütünden gözaltına alındı.

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi DEAŞ terör örgütünden gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda yabancı uyruklu F.M.A.A.S.'yi gözaltına aldı. Ayrıca eşine ve 3 çocuğuna da şiddet uygulayıp uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evine tuvalet penceresinden girdiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan F.M.A.A.S. hem terör suçundan, hem de aile içi şiddet suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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