Samsun'da yalancı bahar

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış etkisini gösterirken, Samsun'da 18 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle yalancı bahardan bir gün yaşandı.

Ocak ayının son günlerinde Türkiye genelinde birçok yer kış mevsiminin etkisiyle dondurucu soğukla mücadele ediyor. Samsun'da ise yalancı bahar yaşanırken, gün içerisinde en termometreler 18 dereceyi gördü. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar dışarıya akın etti. Ailesiyle birlikte sahil ve parklara giden vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

Vatandaşlar sahile akın etti

Sahil kenarında ailesiyle birlikte oturan Mehmet Arslan isimli bir vatandaş, güzel havayı fırsat bilerek çocuklarla birlikte deniz kenarına geldiklerini, piknik havasında gün geçirdiklerini söyledi. Çocuğuyla ve eşiyle sahil kenarında oturan Onur Danışan isimli vatandaş ise, “Kış ayı yaşanmasına rağmen güzel havada çocuğumla, eşimle sahile geldik ve temiz hava alıyoruz. Birlikte sohbet ederek çok güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 derece üzerinde

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Samsun'da gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 18 dereceye kadar yükseldi. Mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı Pazar günü ise iç ve batı kesimlerde kendisini yağmurlu havaya bırakacak. Yarın ise güneyden esecek şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyaran yetkililer, soba ve baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.