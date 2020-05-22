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Samsun'da yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da düştüğü yamaçta mahsur kalan 65 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş yoğun çaba ile kurtarılarak tedavi altına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düştüğü yamaçta mahsur kalan 65 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş yoğun çaba ile kurtarılarak tedavi altına alındı.


Samsun'da ailesi tarafından evine dönmediği bildirilen Alzheimer hastası bir vatandaş için Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından arama başlatıldı. 65 yaşındaki vatandaşın kaybolduğu değerlendirilen bölgede yapılan aramada eğimli ve dik bir yamaçtan 40 metre yuvarlanarak, dere yatağına düştüğü tespit edildi.


Yerde yaralı bir vaziyette bulunan vatandaş bulunduğu yerden AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma personelinin çabasıyla çıkartılarak tedavi altına alındı.

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