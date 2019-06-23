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Samsun'da yangın korkuttu

Samsun’da meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Samsun'da meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Manolya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manolya apartmanının 4. katında bulunan bir dairede elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine apartman sakinleri evlerinden tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Olası bir tehlike yaşanmadan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

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