Samsun'da yangın paniği

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 8 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Ebusuud Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Anıl Akyüz Apartmanı'nın çatı katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın, kısa sürede büyüyünce dumanlar gökyüzüne yükseldi. Dumanı gören çevre sakinleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın çatı katına yangın merdiveniyle ve bina içerisinden girerek müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi zarar oluştu. Yangında çatı kata yakın dairelerdeki vatandaşlar binayı tahliye ederken, 20 dakikalık söndürme ve soğutma çalışması ile yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin sonuçlanmasının ardından belli olacak.