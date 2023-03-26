İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da bir evde çıkan yangında hastanelik olan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bir evde çıkan yangında hastanelik olan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1. katında meydana gelen yangında Suriye uyruklu Nadıa Anlyanef Alghader (22) adlı kadın ile Ali Anlyanef Alghader (1.5), Yasin Alkadir (3) ve Yousuf Alkadir (2) hastanelik oldular. 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yasin Alkadir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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