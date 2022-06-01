Samsun'da yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Samsun'da bir iş yerinde çıkan yangında aynı aparmanda oturan 4 kişi dumandan etkilendi. 2 kişi ambulansta müdahale edilirken, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Samsun'un İlkaadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki bilgisayar dükkanında meydana geldi. İş yerinden dumanların çıktığını fark eden çalışanlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kendilerini son onda dışarı atan çalışanlar 112'yi arayıp yangını haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay mahalline gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında apartmanın 6 ve 7. katlarında ikamet eden 4 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye ambulansta müdahale edilirken, Nur Ö. ve Havva S. adlı kadınlar ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.