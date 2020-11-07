İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu

Samsun’da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hastanelik oldu.


Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan zehirlenen Hülya Hoş (45) 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hülya Hoş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.