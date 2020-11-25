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Samsun'da yangında bir kişi hastanelik oldu

Samsun’da bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Samsun'da bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.


Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Abbas Mohammed Zedan Zedan (22) anahtarı evde unutunca geri döndüğünde eşinin balkondan yardım istediğini gördü. Yangına müdahale etmek isteyen Abbas Mohammed Zedan Zetan dumandan zehirlenerek hastanelik oldu.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan zehirlenen Iraklı genç ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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