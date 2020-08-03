Samsun'da yaralı ebabil tedavi ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan ebabil kuşu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ayağı kırık halde bulunarak Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilen ebabil kuşu, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi ediliyor. Ebabil kuşunun 3 haftadır merkezde tedavi edildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, “3 hafta önce ayağı kırık halde merkezimize getirildi. 3 haftalık daha tedavi süreci var” dedi.

Klinikte tedavi altına alınan ebabil kuşunun iyileşme sürecinin hızla ilerlediğini ifade eden Tabatabaei, “Ebabil kuşları, sadece üremek için yere konuyor. Gece ve gündüz sürekli uçuyorlar. Diğer kuşlardan farklı olarak tüm hayatlarını uçarak geçirebiliyorlar. Tedavisi tamamlandığında biz de onu doğaya bırakacağız” diye konuştu.