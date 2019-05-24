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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına yasa dışı bahisle ilgili ihbar yapıldı ve telefon numarası ile banka IBAN numarası bildirildi. Yapılan araştırmalar sonucu banka hesap numarasının Samsun'da olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli yapılan çalışmalarda olayla ilgili E.D. ve M.Y., Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda banka hesap kartları, başkalarına ait kimlik fotokopileri, dijital materyaller ile bir miktar paraya el konuldu. Söz konusu şahısların banka hesapları incelemeye alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.D. ve M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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