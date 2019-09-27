Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 farklı ilde ikamet eden 120 kişinin bahis oynadığını ve 7 şüphelinin de bahis oynattığını tespit etti. Samsun ve Sinop'ta düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah, pos cihazı ve hesap pusulaları ele geçirildi. İfadesi alınan 2 kişi serbest bırakılırken, emniyetteki sorgusu tamamlanan 2 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili 3 kişinin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Yasa dışı bahiste 6-7 milyon civarı hesap hareketinin tespit edildiği ileri sürüldü.