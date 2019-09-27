İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 farklı ilde ikamet eden 120 kişinin bahis oynadığını ve 7 şüphelinin de bahis oynattığını tespit etti. Samsun ve Sinop'ta düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah, pos cihazı ve hesap pusulaları ele geçirildi. İfadesi alınan 2 kişi serbest bırakılırken, emniyetteki sorgusu tamamlanan 2 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili 3 kişinin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.


Yasa dışı bahiste 6-7 milyon civarı hesap hareketinin tespit edildiği ileri sürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.