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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Samsun’da polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 1 milyon 750 bin TL haksız gelir elde ettikleri' tespit edilen şahısların yakalanması yönelik Samsun merkezinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda 29 adet mermi ele geçirildi ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

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