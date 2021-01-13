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Samsun'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Samsun’da yalnız yaşayan 67 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da yalnız yaşayan 67 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, önceki gün kalp rahatsızlığından dolayı hastaneye götürülen Güliser Elik, tedavisinin ardından evine getirildi. Evinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Elik'in kızı bugün sabah saatlerinde annesine ulaşamayınca evine gitti. Eve geldiğinde annesini hareketsiz halde yattığını gören Elik'in kızı, durumu 112 acil servise ihbar etti. Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından Güliser Elik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis tarafından evde yapılan incelemeler sonucunda Elik'in cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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