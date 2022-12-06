Samsun'da 'Yatırım Teşvik Belgesi' sayısı 107'ye yükseldi

Samsun'da düzenlenen "Yatırım Teşvik Belgesi" sayısı, 2022 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yüzde 37'lik artışla 78'den 107'ye çıktı.

Cari açığın azaltılması amacıyla dışarıdan alınmakta olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi gibi hedefler taşıyan Yatırım Teşvik Sistemi, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların teşviki, yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesi, cazibe merkezleri programına ilişkin yatırım ve işletme dönemi destekleri uygulamalarının yanı sıra, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi gibi unsurlarla yatırımcıları desteklemeye devam ediyor.

Belli bölgelere ve belli sektörlere yönelik yatırımları artırarak milli gelir seviyesinin yükseltilmesine ve istihdama büyük katkılar sağlayan Yatırım Teşvik Sistemi'nin bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını ve işsizliği azaltmak suretiyle sosyal sorunların çözümüne de yardımcı olduğunu vurgulayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gelişmiş sanayi altyapısı, deniz, kara, havayolu ve demiryolu ulaşımı bağlantıları, nitelikli iş gücü ve potansiyeli, coğrafi, stratejik ve jeopolitik konumu ve tarihten gelen tecrübe ve birikimleri sayesinde yeni yatırım yapmak isteyen girişimciler için önemli bir cazibe merkezi olan Samsun'un Yatırım Teşvik Sistemi'nin de avantajlarıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesi için kamunun tüm imkânlarını seferber ederek, girişimcilere her türlü desteği sağlamaya ve işlerini kolaylaştırmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu yöndeki gayretlerin de bir sonucu olarak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Samsun'da düzenlediği yatırım teşvik belgesi sayısının 2022 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yüzde 37'lik artışla 78'den 107'ye çıkmış olmasını memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen yatırımların 80'inin imalat, 9'unun hizmet, 9'unun tarım, 7'sinin enerji ve 2'sinin madencilik sektöründe olduğunu ifade etti.

Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında taahhüt edilen istihdam sayısının 2022 yılının ilk 10 ayında 2021 yılına göre yüzde 10 oranında artış göstererek 2 bin 403'ten 2 bin 648'e yükseldiğini ve taahhüt edilen sabit yatırım tutarının 3,32 milyar TL, yatırımların öz kaynak kullanılarak gerçekleştirilme taahhütlerinin ise yüzde 27,3 olduğunu açıklayan Dağlı, "2021 yılı ilk 10 ayında imalat sanayi için düzenlenen 78 belgenin yaklaşık yüzde 50'si OSB'lerdeki işletmelere ait iken 2022 yılında imalat sanayi için düzenlenen 107 belgenin yüzde 70'i OSB'de faaliyet gösteren işletmeler için düzenlenmiştir" dedi.

Başta kaymakamlıklar, OSB bölge müdürlükleri, belediyeler, özel eğitim, sağlık, tarım ve turizm ile ilgili görevleri bulunan kamu kurum ve kuruluşların yönlendirmesiyle kalkınma ajansı bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Yatırım Destek Ofisi tarafından Samsun'da yatırım yapmak isteyen veya mevcut yatırımlarını geliştirmek isteyen işletmelerin Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm süreçlerinde yardımcı olunduğunu kaydeden Dağlı, kısa bir süre sonra ilde yatırım, üretim, istihdam, ihracatın rekor seviyelere ulaşacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.