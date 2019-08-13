Samsun'da Yaz Kur'an Kurslarına 70 bin kişi katıldı

Samsun'da 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin tatile girmesiyle başlayan Yaz Kur'an Kurslarına 70 bin çocuğun katıldığı bildirildi.

Samsun'da yaz döneminde başlayan Kur'an kursları sona erdi. Yaz Kur'an Kurslarının oldukça verimli geçtiğini belirten Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, “Camiler başta olmak üzere Kur'an kurslarında ve başkanlığımızca uygun görülen diğer mekanlarda açılan Yaz Kur'an Kurslarına her yaş grubundan öğrenciler katıldı. Bu yaz Kur'an kurslarımızda da dualar, Kur'an okuma ve anlama, sureler ezberlemenin yanı sıra temel dini bilgiler, İslam'ın inanç esasları, ibadetler ve ahlaki değerler öğretildi. Toplam 2 bin 405 ayrı kursumuzda 3 bin 122 eğitimci tarafından yaklaşık 70 bin öğrencimize eğitim verildi” dedi.