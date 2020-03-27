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Samsun'da yazlıkta yangın çıktı

Samsun’un Terme ilçesinde 3 katlı yazlığın çatı katında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde 3 katlı yazlığın çatı katında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'ndeki 3 katlı yazlığın çatı katında saat 18.00 sularında yangın çıktı. Boş evin çatısından yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar komşular merdivenle çatıya çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yarım saat süren soğutma çalışmalarının ardından yangının binadaki kalorifer sisteminden kaynaklandığı tespit edildi.

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