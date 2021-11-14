Samsun'da yeni korona virüs tedbirleri

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının seyrinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nca getirilen yeni teklifleri içeren ve İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda görüşmek üzere Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında toplandı. Alınan yeni tedbirlerin 15 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Samsun genelinde uygulanmasına karar verildi.

Alınan kararlar doğrultusunda Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada , "Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı gerekmektedir. Yine Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlerin (tam aşılı) ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulmalarına, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinalarının sonlandırılmasına,

10. günde PCR testi yaptırmayanların 14 gün süreyle karantinada tutulmalarına, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilmesine, Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençlerin ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilmelerine, bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanmasına, PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı olmasına, Afganistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'nın 02/09/2021 tarih ve 13940 sayılı genelgesi ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilmesine, İran ve Mısır'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının veya Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartının talep edilmesine, ilk üç maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde? Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına, bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının istenilmesine, 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmalarına, dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatının, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamlarının ve tır şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilmesine, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesinin sağlanmasına, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluğun taşıyıcı şirket tarafından karşılanmasına, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilmelerine ve bu kapsamda gelen kişilerin; test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilmesine, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılmasına, test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınmalarına ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşullarının sonlandırılmasına, bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşullarının 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi

Sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak vatandaşlar için tedbirler

Türkiye'ye giriş yapacak vatandaşlar içinde alınacak tedbirleri duyuran Samsun Valiliği, "Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilmesine, yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uygulandıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına, bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımızın, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınmalarına ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyonlarının sürdürülmesine, yukarıda belirtilen tedbirlerin Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız ile Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde uygulanmasına,

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre söz konusu Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.