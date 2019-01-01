İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da yeni yılın ilk bebeği "Nehir" bebek oldu

Samsun’da yeni yılın ilk bebeği Nehir bebek saat 00.

Samsun'da yeni yılın ilk bebeği Nehir bebek saat 00.04'te dünyaya geldi.


Hakan ve Sevgi Bayraktar çiftinin kız bebekleri Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi. Saat 00.04'te doğan bebeğe ailesi Nehir ismini koydu. Bayraktar çiftinin ilk çocukları olan Nehir bebek, 50 santim boyunda ve 3 kilo ağırlığında sağlıklı bir bebek olarak doğdu. Anne Sevgi Bayraktar, yeni yılın ilk dakikalarında bebek sahibi olduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Nehir bebeğin babaannesi Menşure Bayraktar, tarif edilemez bir mutluluk yaşadıklarını belirtti. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç yeni yılda doğan bebeklere altın taktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.