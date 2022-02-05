Samsun'da yerli aşı Turkovac uygulaması başlıyor

Samsun'da yerli Kovid-19 aşısı Turkovac uygulaması Pazartesi günü başlıyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın 7 Şubat Pazartesi günü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü, “İlk doz ya da hatırlatma dozunuzu, önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun Turkovac ile olabilirsiniz. Aşınızı olmaya gelmeden önce ‘randevu almayı' unutmayınız” hatırlatmasında bulundu.