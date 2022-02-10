İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da yerli aşıya yoğun ilgi: 3 günde bin 52 kişi 'Turcovac' aşısı oldu

Samsun’da uygulanmaya başlanan yerli Covid-19 aşısı Turcovac’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Samsun'da uygulanmaya başlanan yerli Covid-19 aşısı Turcovac'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 3 günde tam bin 52 kişiye Turkovac aşısı yapıldı.



Samsun'da Covid-19 aşısı Turcovac uygulanmasına Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Aşının yerlisini bekleyenler sabah saatlerinden itibaren hastanenin yolunu tuttu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise 3 günün sonunda yerli aşı yaptıranların sayısını paylaştı. Müdürlük tarafında yapılan açıklamada, " Samsun'da 3 günde yapılan Turkovac aşı sayısı bin 52'ye ulaştı. Halkımıza yerli aşımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, aşı zamanı gelen herkesi Turkovac aşılarını yaptırmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize davet ediyoruz" denildi.

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