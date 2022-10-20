Samsun'da yerli ve milli buğday çeşitleri yaygınlaşıyor

Samsun'da “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” ile “Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde Havza ilçesinde üreticilere yüzde 75'i hibe 104 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Havza Ajans Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende, 80 çiftçiye yaklaşık bin dekar alanda üretmesi için 420 çuval buğday tohumu teslim edildi. Proje ile araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil ve sertifikalandırma aşamalarından geçmiş yerli ve milli buğday tohumu çeşitlerinin üreticilere ulaşmasının sağlanması yanında buğday üretim miktar ve kalitesini artırmak amaçlanıyor.

Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tohumların yüzde 75'inin hibe, yüzde 25'inin de çiftçi katkısı ile teslim edildiğini söyledi. Yürüttükleri 'Kanola Can Bula Projesi' kapsamında Havzalı çiftçilerin rekor kırarak yaklaşık 1700 dekar kanola ekimi gerçekleştirdiklerini ve yine Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında yaklaşık 1 milyon 500 bin TL bütçeli projeleri hayata geçirdiklerini açıklayan Sağlam, “Bugün burada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerimizin Yaygınlaştırılması ile ilgili bir tohum teslim törenimiz oldu. Bu proje çerçevesinde 104 ton kadar bir yerli buğday tohumumuzu bugün burada Havza'da çiftçilerimize teslim etmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde rekolte tahminlerimiz Samsun'da 963 bin dekar alanda gerçekleşirken bu yıl ise toplam 1 milyon dönüme yakın bir arazide ekim yaptık. Verimler bu yıl çok güzel ve yaklaşık 400 bin ton kadar bir gerçekleşme oldu. İnşallah 2022 üretimini de göreceğiz. Biz bu proje ile yerli ve milli tohumlarımızın hem demonstrasyonamaçlı ve hem de verim bakımından denenerek dönüme 600- 700 kg alınmış çeşitlerimizi bugün çiftçilerimize teslimini gerçekleştirdik. Sadece sahil kesimde değil, bu Vezirköprü, Havza, Kavak, Lâdik, Asarcık gibi ilçelerimizde toplam 104 ton tohumumuzu, 440 çiftçimize ulaştırdık. Baktığımızda 2021 yılı için 48 milyon 400 bin TL destek vermişiz ancak bu rakam 2022 üretim döneminde çok daha fazla olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Tarımsal üretimi artırmak, üreticileri desteklemek amacıyla Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Samsun'un Vezirköprü, Havza, Kavak, Lâdik ve Asarcık ilçe mahallelerinde ikamet eden takriben 440 üreticiye 5 bin 240 dekar alanda uygulanmak üzere toplam 1 milyon 504 bin 778 TL'lik bütçenin yüzde 75'i bakanlık tarafından, yüzde 25'i de üretici katkısı olmak üzere toplam 104 bin 800 kg tohum desteği sağlanırken, desteklerin devam edeceği bildirildi.

Ayrıca Samsun'da mazot gübre ve ek gelir desteği olarak 444 bin 159 dekar alan için 40 milyon 862 bin 628 tl, fark ödemesi olarak 153 bin 323 da alan için 6 milyon 606 bin 168 TL ve sertifikalı tohum desteği olarak da 62 bin 235 dekar alan için 995 bin 769 TL ödendi, toplamda buğday için 48 milyon 464 bin 565 TL destekleme ödemesi yapıldı.