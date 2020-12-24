Samsun'da yeşil renk hakim olmaya başladı

SAMSUN (İHA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Vaka sayısında yüzde 35 düşüş var" dediği Samsun'da, risk haritasına yeşil renk hâkim olmaya başladı.

Samsun'da ‘Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan (HES) 3 Aralık ve 24 Aralık tarihlerinde 3 hafta zaman aralığıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka sayısındaki düşüşü gözler önüne serdi. HES uygulamasındaki yoğunluk haritasında 3 hafta önce kırmızının hâkim olduğu, bazı yerlerde ufak yeşil noktaların olduğu gözlemlenebiliyordu. Bugün korona virüsü yoğunluk haritasında risk yoğunluğunun azalmasıyla az olan yeşil alanların çoğalmaya başladığı görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Samsun'da vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu. Yatak doluluğu yüzde 62, yoğun bakım doluluğu yüzde 80” dedi.

Vaka sayılarında düşüş olduğunu belirten Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki yükün devam ettiğini belirtti ve uyardı. Yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi: “Samsun ve Hatay'da Ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım.”