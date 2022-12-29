İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da yılbaşı öncesi sahte içki ele geçirildi

Samsun’da KOM polisi tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 58 şişe sahte içki ele geçirildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 58 şişe sahte içki ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke geneli sahte içki ölümleriyle ilgili artışların son günlerde meydana gelmesi üzerine yılbaşı öncesi Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. KOM polisi Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bulunan iki koli içinde yapılan aramada 58 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Olayla ilgili E.N. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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