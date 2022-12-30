Samsun'da yılbaşı tedbirleri: 3 bin 613 kolluk kuvveti görev yapacak

Samsun'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için 3 bin 613 kolluk kuvveti görev yapacak.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için Samsun genelinde emniyet tedbirleri artırıldı. Samsun Valiliği tarafından yılbaşı tedbirleri hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sorumluluk bölgelerine göre İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından emniyet ve trafik tedbirleri planlanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak için alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminalde, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce özellikle sokak aralarında oluşabilecek olayların engellenmesi amacıyla 31 Aralık 2022 günü ve gecesi 356 ekip, 120 noktada yaya devriye, 3 hava aracı, 1 deniz aracı, 4 dedektör köpek, il ve ilçelerimiz girişlerinde oluşturulan 38 uygulama noktası olmak üzere toplam 2 bin 524 personelle gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımızca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sabit ve hareketli jandarma devriyeleri vasıtasıyla umuma açık yerlerde, yollarda, devlet karayolu üzerinde ve önemli tesisler civarında denetim ve kontrol için 213 asayiş ekibi, 9 köpek unsuru, 6 hava unsuru (dron), 33 trafik ekibi olmak üzere toplam 1089 personel görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın, huzur ve güven ortamını bozacak davranış ve olayları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri önem arz etmektedir” denildi.