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Samsun'da yılın ebe ve hemşiresine Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür belgesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Ebe ve Hemşireler Günü nedeniyle Ankara’da düzenlenen törende yılın ebe ve hemşirelerine teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ebe ve Hemşireler Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törende yılın ebe ve hemşirelerine teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi.


Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Samsun'da yılın hemşiresi seçilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşiresi Hanife İnç ve yılın ebesi seçilen Bafra Devlet Hastanesi Ebesi Hicran Gül, ödüllerini Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin elinden aldı.


Törene katılan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Müdürlüğü nezdinde ilde görev yapan tüm hemşire ve ebelerin bu ödüle layık olduğunu söyleyerek, “Tüm ebe ve hemşirelerimiz adına ödüllerini alan Hanife ve Hicran hanımı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

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