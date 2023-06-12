Samsun'da yılın ilk 5 ayında yarım milyondan fazla insan uçtu

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Zülkif Dağlı, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2023 yılı Mayıs ayı yolcu trafiği iç hatta 115 bin 147, dış hatta 10 bin 562, toplamda ise 125 bin 709 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

5 ayda yarım milyondan fazla kişi uçtu

Yolcu trafiği ve diğer taşımacılık istatistiklerinden de bahseden Vali Dağlı, “Mayıs ayında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1156'sı iç hat, 92'si de dış hat olmak üzere toplamda 1248, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1024 ton olmuştur. Ocak-Mayıs döneminde ise toplam yolcu trafiği 535 bin 593, uçak trafiği 5 bin 408, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 655 ton olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.