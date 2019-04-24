Samsun'da yıllık 11 bin ton et üretiliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Samsun'da bulunan 5 kırmızı et kesimhanesinde yıllık 11 bin ton et üretildiğini söyledi.

Gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla kesimhane işletmecisinin, kırmızı etin üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin kuralların anlatıldığı toplantı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya kesimhane işletmecileri, kesimhane sorumlu yöneticileri ve kesimhanelerin kontrolünde görevli resmi veteriner hekimler katıldı.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Nail Kırmacı, “Toplantı kesimhanelerde kalite standartlarının artırılması ve bir örnekliğin sağlanması amacı ile düzenlendi. İlimizde 5 adet kırmızı et kesimhanesi mevcut ve yıllık 11 bin ton et üretimi gerçekleşmektedir. Kesimhanelerimiz modern donanımları ile ilimize hizmet vermektedir. Tüketicilerin sağlıklı gıda tüketmesi için resmi veteriner hekimler sürekli olarak kesimhanelerde görevlendirilmekte ve kamera sistemleri ile de işletmeler sürekli olarak takip edilmektedir” dedi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler ise, “Kesimhane işletmecisinin kesim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıda hijyenini sağlamak üzere uyması gereken hijyen kuralları ve sorumlulukları vardır. İnsan ve hayvanlara yönelik doğrudan oluşabilecek risklerin önlenmesi, gıda hijyeni, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları gözetilerek kesimhanelerde gerçekleştirilen resmi veteriner hekim kontrolü önemlidir” diye konuştu.

Toplantıda veteriner hekim Serkan Altıparmak resmi kontroller, izlenebilirlik, uyarı sistemleri, acil durumlar, kontrol planları, sorumluluklar, genel ve özel hijyen gereklilikleri, işletmenin yürütmesi gereken oto kontroller ve idari yaptırımlar hakkında sunum yaptı.

Program, katılımcıların sorularının cevaplanması ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.