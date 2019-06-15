Samsun'da YKS heyecanı

Samsun'da Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) geç kalan adayların yardımına koştu.

Samsun'da YKS nedeniyle şehrin belirli noktalarında görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sınavlara yetişmekte zorlanan öğrencilerin imdadına yetişti.

Zabıtadan önlemler

Milyonlarca lise son sınıf öğrencisinin üniversiteli olabilmek için büyük umutlar ve çabalarla hazırlandığı YKS heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da başladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, sınava giren adayların sorunsuz ve sağlıklı bir sınav süreci geçirmesi için bir dizi önlem aldı.

Gürültüye izin yok

Sınavın yapılacağı 2 gün boyunca öğrencilerin gürültüden rahatsız olmaması için kent merkezlerindeki inşaatlar sınav süresince durdurulurken zabıta ekipleri sınav salonlarına yakın yerlerde pazar yerlerini de 'gürültü'ye karşı kontrol altına aldı. Zabıtalar, öğrenciler sınavdayken okul çevrelerinde seyyar satıcıları, kent merkezinde ise sürücüleri 'gürültü yapmamaları' konusunda uyardı.

Hızır gibi yetiştiler

Öte yandan, kentin belirli noktalarında konuşlanan zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri sınav merkezilerine yetiştirmek için seferber oldu. Zabıtalar, özellikle sınav merkezini bulmakta zorlanan gençleri araçlarla sınav salonlarına taşıdı. Zabıtanın bu davranışı öğrenci ve velileri tarafından takdirle karşılandı.