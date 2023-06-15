Samsun'da YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

YKS'nin yapılacağı 17-18 Haziran tarihlerinde öğrenciler ve veliler ile sınav görevlilerine Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş. tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Öğrenciler, veliler ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini göstererek 07.00-18.00 saatleri arasında tramvay ve otobüslerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

“Gençlerimiz bizim için çok değerli”

YKS'ye girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize YKS'de başarılar diliyorum. Onlara inanıyoruz. Gençlerimiz bizim için çok değerli ve onları seviyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak, daha iyi sosyal ve ekonomik şartlar sunmak bizlerin görevi. Gençlerimiz için her türlü çalışmayı yapmak için gayret ve samimiyetle çalışıyoruz. Bu kapsamda 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavına girecek tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınav görevlilerimiz, sınav yerlerine gidiş ve dönüşlerinde SAMULAŞ'a ait tramvaylar ile diğer toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekler” dedi.