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Samsun'da yoğun caddelerde HES kodu denetimi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da polis ekipleri tarafından vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da polis ekipleri tarafından vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen, 4 gün boyunca Kovid-19 denetimlerinin sıklaştırılmasına yönelik genelge sonrası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerde denetimler gerçekleştirdi.


Yapılan denetimlerde vatandaşın maske kullanımı, fiziksel mesafeye riayet edilmesi, sigara kısıtlaması ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması konularına dikkat edildi. Vatandaşlara HES kodu kontrolü yapıldı.


Yapılan denetimde temaslı veya riskli durumdaki insana rastlanmadı. Vatandaşlar da uygulamayı olumlu bulduklarını dile getirdiler.

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