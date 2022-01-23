Samsun'da yoğun kar yağışı: Vali vatandaşları uyardı

Dr. Zülkif Dağlı, yoğun kar yağışının, meteorolojik verilere göre birkaç gün daha devam etmesinin tahmin edildiğini belirterek, “Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı, yüksek yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, yoğun kar yağışının görüldüğü Kavak ilçesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlara dikkatli olmaları ve kış lastiği/zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunan Vali Dağlı, “Kıymetli hemşehrilerim; ülkemizin dört bir yanını olduğu gibi ilimizi de etkisi altına alan yoğun kar yağışı, meteorolojik verilere göre birkaç gün daha devam etmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı, yüksek yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanız büyük önem arz etmektedir. Kapanan yolların açılması ve hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Görevli ekiplere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Hamile ve engelli personel idari izinli

Vali Dağlı, ilde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağını sözlerine ekledi.