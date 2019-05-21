Samsun'da yoğun sis

Samsun'da geceden bu yana etkili yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Mevsim geçişlerinde deniz ve hava sıcaklıklarının uyuşmaması üzerine görülen sis olaylarına Samsun'da sıklıkla rastlanıyor. Özellikle gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Güne sisli bir hava ile başlayan Samsunlular, görüş mesafesinin düşmesinden olumsuz etkilendi. Sis, havalimanında ise görüş mesafesini 600 metreye kadar düşürdü.

Bu mevsimlerde sis olaylarının yaşanabileceğini ifade eden yetkililer, şu bilgileri verdi:

“Deniz suyunun soğuk, havanın sıcak olması nedeniyle sis meydana geliyor. Biz buna ‘terselme' diyoruz. Sis olayları özellikle mevsim geçişlerinde bölgemizde sıkılıkla görülüyor. Samsun'da görüş mesafesi bazı yerlerde 100 metreye kadar düşmüştü. Sis, havalimanında ise 600 metreye kadar görüş mesafesini indirdi.”

Yetkililer, yarından itibaren sisin azalmasının beklendiği bilgisini verdi.