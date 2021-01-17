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Samsun'da yolcu otobüsünden inen şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da otobüs terminalinde yolcu otobüsünden inen bir kişi, uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Samsun'da otobüs terminalinde yolcu otobüsünden inen bir kişi, uyuşturucu maddeyle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlararası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsünden inen şüpheli E.A. gözaltına alındı. E.A.'nın üzerinde 47,40 gram metamfetamin maddesi ile 14,15 gram ecstasy hap tozu ele geçirildi. E.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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