Samsun'da yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görmek Mert K. idaresindeki 55 ACS 772 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrularak yolun sağındaki su kanalına düşerek istinat duvarına çarptı. Kazada Yunus Emre D. (18) ile Sefa Ç. (18) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.