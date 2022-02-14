Samsun'da yön tabelasına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yön tabelasına çarpan aracın 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Aydoğdu (22) idaresindeki 55 RN 528 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki yön tabelasına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Bünyamin Aydoğdu ile Ali Timur yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bünyamin Aydoğdu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.